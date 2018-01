Milan tropeça e Lazio vira líder O Milan só empatou com o Empoli, por 1 a 1, neste domingo, e a Lazio aproveitou para assumir a liderança do Campeonato Italiano. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Piacenza, a equipe romana chegou aos 27 pontos, um a mais que Milan e a Inter de Milão, que goleou o Brescia por 4 a 0. A Juventus, que joga logo mais com a Roma, tem 25 e ainda pode ultrapassar todos eles. O destaque dos jogos deste domingo foi o atacante Christian Vieri, que marcou os quatro gols da Inter na vitória sobre o Brescia. Em outra goleada da rodada, o Parma também fez 4 a 0 sobre o Torino, fora de casa, com dois gols do brasileiro Adriano - Brighi e Mutu fizeram os outros. Sem Rivaldo, contundido, o Milan não conseguiu vencer o Empoli, fora de casa. Saiu perdendo - gol de Rocchi -, mas o ucraniano Shevchenko empatou o jogo para o time de Milão. No jogo da Lazio, o gol da vitória foi marcado por Corradi aos 47 minutos do segundo tempo. Os argentinos Simeone e Cláudio López fizeram os outros da nova líder do campeonato, enquanto Maresca e Caccia marcaram para o Piacenza. Em Bolonha, o time da casa ganhou do Modena por 3 a 0, mas um torcedor sofreu um grave acidente. Ainda antes do jogo começar, ele caiu no fosso que separa o campo das arquibancadas do estádio e precisou ser levado para o hospital da cidade. Na outra partida da rodada disputada neste domingo, o Perugia venceu o Atalanta por 2 a 0.