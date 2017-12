Milan tropeça e vê a Juve mais longe Atual dona do ?scudetto?, a Juventus continua com sorte de campeã. Um dia depois de golear a Roma por 4 a 1 fora de casa, o time de Turim assistiu à derrota do Milan por 3 a 1 para a Fiorentina, em Florença, que fez com que a diferença para o rival aumentasse para cinco pontos. A torcida da Fiorentina lotou o Estádio Artemio Francchi e não se decepcionou. Logo aos 10 minutos, viu seu time abrir o placar com o artilheiro Toni. O Milan chegou a empatar aos 24, com o também matador Gilardino. Mas no segundo tempo a Fiorentina garantiu a vitória com gols de Jorgensen, logo no primeiro minuto, e novamente Toni, aos 42. Com o resultado, os dois times ficaram com o mesmo número de pontos, 28, mas o Milan ainda está na vice-liderança por ter um gol a mais de saldo: 15 a 14. Em quarto lugar, com 21 pontos, vem o surpreendente Livorno, que neste domingo fez a lição de casa: venceu o irregular Siena (14.º), por 2 a 0, gols de Morrone e Lucarelli. Em Gênova, a Sampdoria também fez bem o papel de anfitrião e derrotou a Lazio por 2 a 0, com gols de Diana e Flachi. O resultado deixou o time da casa em sexto lugar, com 20 pontos. A Lazio vem em 12.º, com 16. Confira outros resultados deste domingo: Treviso 2 x 2 Palermo, Reggina 3 x 1 Palermo, Lecce 3 x 0 Siena, Chievo 1 x 1 Ascoli. Mais tarde jogam Inter de Milão x Parma.