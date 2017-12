Milan vacila e Juventus dispara na Itália O Milan não saiu do 0 a 0 com o Brescia hoje, em casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano, e deixou a Juventus disparar na liderança. O time de Turim recebeu a Fiorentina, venceu por 1 a 0 e chegou a 28 pontos no torneio. O Milan, vice-líder, soma apenas 22 após o empate de hoje. O gol da vitória da Juve no estádio Delle Alpi veio aos 26 minutos do segundo tempo, com o uruguaio Ruben Olivera. O artilheiro brasileiro Adriano voltou a marcar na rodada, mas a Inter de Milão, seu time, empatou de novo: 2 a 2 com o Bologna, em Milão. Mihajlovic abriu o placar para a Inter no final do primeiro tempo, Petruzzi empatou aos 4 do segundo e Adriano, aos 26, fez o que parecia ser o gol da vitória. Três minutos antes do fim, porém, uma cabeçada de Bellucci provocou o nono empate do time de Milão em 11 jogos no campeonato. A Inter ocupa agora a 6.ª posição, com 15 pontos. Os times de Roma continuam mal no Italiano. A Lazio perdeu do Livorno por 1 a 0, fora de casa, e caiu à 12.ª posição, com 13 pontos. A Roma recebeu a Udinese e foi goleada por 3 a 0, dois gols de Iaquinta e um de Pizzaro cobrando pênalti. Está em 13.º, também com 13. Com o resultado, a Udinese saltou à terceira colocação com 18 pontos, seguida pelo Lecce, que ontem empatou por 1 a 1 com o Siena e foi a 16. Demais jogos de hoje: Chievo 1 x 0 Atalanta; Parma 1 x 0 Reggina e Sampdoria 0 x 0 Cagliari. Amanhã, Messina e Palermo completam a rodada.