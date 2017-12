Milan vai jogar de luto por Pantani A morte do ciclista Marco Pantani abalou a todos na Itália, mas em especial aos torcedores do Milan, do qual era torcedor fanático. Por conta disso, o clube dos brasileiros Kaká e Cafu vai usar uma fita preta no jogo contra o Lecce em memória do campeão italiano, encontrado morto em um hotel de Rimini no sábado à noite. ?É uma dia de grande luto para todo o esporte italiano. Morreu tragicamente um grande campeão que deu visibilidade ao ciclismo, além de ser um ilustre torcedor milanista?, declarou Adriano Galliani, vice-presidente do Milan.