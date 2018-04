Milan vai pagar US$ 18 mi para Kaká O meia Kaká, ex-São Paulo, teve ampliado seu contrato com o Milan até 30 de junho de 2009, segundo anunciou nesta quinta-feira o clube italiano. Kaká, de 22 anos, tinha contrato até 30 de junho de 2007, mas com a prorrogação confirmada, o jogador brasileiro ficará por mais duas temporadas no clube. Os valores do contrato não foram divulgados oficialmente, mas se especula que seus salários foram dobrados. De US$ 1,8 milhão, seu salário passou para US$ 3,6 milhões por ano, fora prêmios e incentivos, totalizando US$ 18 milhões. A prorrogação foi vista como uma mostra de confiança do clube com o jovem jogador, que não teve um bom início de temporada. ?Eu sei que temos de motivá-lo e renovar seu contrato?, disse o vice-presidente, Adriano Galliani. O começo da temporada não foi dos melhores. Foi assim na estréia do Campeonato Italiano, no empate contra o modesto Livorno, por 2 a 2, sábado passado, e na abertura da Liga dos Campeões, quando venceu o Shakhtar Donetsk, fora de casa, por 1 a 0, na terça-feira. Os três gols foram marcados por Seedorf. Aparentemente, Kaká não está preocupado com seu futebol atual. ?Sabia que este ano seria diferente, pois os adversários me conhecem melhor. Agora, preciso encontrar os espaços, talvez jogando de uma forma diferente. Meu objetivo é trabalhar para conseguir isso?, afirmou o meia, após a vitória sobre o Shakthar Donetsk. O jogador garante que está em forma e o problema pode ser a falta de ritmo de jogo: ?Estou me sentindo bem fisicamente. Na temporada passada, fiz meu primeiro gol contra a Inter depois de jogar cinco partidas do campeonato.? Pelo menos, o Milan tem conseguido os resultados. ?Fico contente quando o time vence. Contra o Shakhtar, foi uma partida duríssima. O importante é que vencemos e começamos o torneio conquistando os três pontos. Isso foi maravilhoso", acrescentou Kaká. O técnico da equipe, Carlo Ancelotti está tranqüilo com o brasileiro. ?Na minha opinião, Kaká está bem. Talvez ainda lhe faltem coisas, mas, por favor, não vamos criar um caso, pois aí eu ficaria irritado de verdade?, disse o treinador. A renovação do contrato de Kaká, na verdade, é uma política do clube para segurar e incentivar suas principais estrelas até 2009. Recentemente, o Milan prorrogou o contrato do holandês Clarence Seedorf, do ucraniano Andrey Shevchenko e do dinamarquês Jon Dal Tomasson, todos também até 2009.