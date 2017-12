Milan vence Fiorentina e briga por vaga nas competições europeias

Após dois jogos sem vitória no Campeonato Italiano, o Milan voltou a dar alegria aos seus torcedores. O time bateu a Fiorentina por 2 a 0, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, e encostou na briga por uma vaga nas competições europeias após 20 rodadas. De quebra, o time milanista ainda atrapalhou a rival na perseguição à liderança do torneio.

Nas últimas partidas da competição, o Milan havia empatado com a Roma por 1 a 1 e perdido para o Bologna por 1 a 0. A pressão sobre o técnico Sinisa Mihajlovic só não era maior, pois o time assegurou uma vaga nas semifinais da Copa da Itália ao bater o Carpi na última quarta-feira.

Com o triunfo, o Milan foi à sexta colocação, com 32 pontos, e encostou na Roma, que ocupa a zona de classificação à Liga Europa com 35, no quinto lugar. Já a Fiorentina estacionou nos 38 pontos, agora na quarta posição, e viu o Napoli chegar a 44, seguido por Juventus e Internazionale, que somam 42 e 40, respectivamente.

A vitória do Milan começou a ser construída logo aos quatro minutos de jogo. Bonaventura deu passe em profundidade para Carlos Bacca na ponta direita. O colombiano recebeu, cortou um marcador dentro da área e fuzilou o goleiro.

O segundo gol, no entanto, só aconteceu nos minutos finais. Aos 43 minutos do segundo tempo, Kevin-Prince Boateng recebeu lindo lançamento de Juraj Kucka, driblou o goleiro Tatarusanu e mandou para as redes.

Agora as duas equipes terão uma semana para treinar antes de voltar a campo. Pelo Campeonato Italiano, o Milan visita o Empoli no próximo sábado e a Fiorentina recebe o Torino no dia seguinte.