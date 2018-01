Milan vence a quinta consecutiva pelo Campeonato Italiano Mesmo sem apresentar um futebol brilhante, o Milan conseguiu sua quinta vitória consecutiva, neste sábado, pela 34.ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, a equipe rubro-negra fez o suficiente para ganhar do Torino por 1 a 0. Com o resultado, os visitantes assumem provisoriamente a terceira colocação com 59 pontos. O time de Turim está em 15.º, com 33. Sem Kaká, poupado para o jogo de volta contra o Manchester United pela Liga dos Campeões que acontecerá na próxima quarta-feira, o Milan perdeu em criatividade, mas mesmo assim foi superior ao Torino, dominando amplamente os 45 minutos iniciais da partida. Com muito mais posse de bola que o rival, os visitantes abriram o placar aos 25 minutos. Favalli toca para Seedorf. O holandês domina e solta a bomba. A bola fez a curva e o goleiro Abbiati não conseguiu pegar. No segundo tempo, o Torino voltou com mais disposição e nos 10 primeiros minutos criou boas oportunidades. Com a vantagem no placar, o Milan jogou com inteligência, tocando a bola no meio-campo e explorando os contra-ataques. Aos 27 a situação se complicou de vez para os anfitriões. O zagueiro Oscar Brevi segurou Ronaldo na lateral-esquerda e levou o segundo amarelo, deixando o campo mais cedo. Com um jogador a menos, o Torino caiu bastante de produção e praticamente não atacava mais. Satisfeito com o resultado, o time rubro-negro só esperava o final da partida. Os donos da casa ainda tiveram uma oportunidade de bola parada aos 44 minutos. Na primeira tentativa, Ronaldo levou cartão amarelo por atrapalhar a cobrança de falta. Na segunda, a bola foi para fora. Em outro jogo deste sábado, a Fiorentina venceu em casa o Chievo por 1 a 0, com gol do brasileiro Reginaldo. Com o resultado, o time mandante assumiu a 6.ª colocação, com 50 pontos, enquanto os visitantes estão em 17.º, com 32. Atualizado às 18h