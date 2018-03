Milan vence ao final do primeiro tempo Com uma grande atuação do meia brasileiro Kaká e do atacante argentino Hernán Crespo, o Milan terminou o primeiro tempo vencendo o Liverpool por 3 a 0, em Istambul, na Turquia, pela decisão da Liga dos Campeões da Europa. Logo aos 48 segundos de jogo, o capitão Paolo Maldini fez 1 a 0 depois de jogada ensaiada em cobrança de falta da direita. Aos 39 minutos, Crespo fez o segundo após tabela com Kaká e o ucraniano Shevchenko. Quatro minutos depois, num contra-ataque, Kaká fez um longo lançamento para Crespo, que tocou na saída do goleiro Dudek para fazer 3 a 0.