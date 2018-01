Milan vence Bologna e segue em 1º Com gols de Shevchenko e Serginho, ambos no segundo tempo, o Milan derrotou o Bologna, por 2 a 0, neste domingo e manteve a liderança do Campeonato Italiano, após 16 rodadas. Com este resultado, o Milan soma 36 pontos, três a mais que Lazio e Internazionale de Milão. A Inter completa a rodada diante do Modena ainda neste domingo. A Juventus não teve dificuldades para golear o Reggina, por 5 a 0, com gols de Conte, Trezeguet, Cozza (contra), Del Piero e Di Vaio. A equipe de Turim soma 32 pontos. A Roma voltou a decepcionar, ao perder, em casa, para o Chievo por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Cossato, aos 42 minutos da etapa final. A Roma é a nona colocada (23 pontos), enquanto o Chievo está ao lado da Juventus (32 pontos). Outros jogos deste domingo: Como 1 x 1 Atalanta, Piacenza 1 x 1 Parma e Udinese 0 x 0 Perugia.