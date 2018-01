Milan vence clássico com a Roma O Milan conseguiu embolar o Campeonato Italiano, na primeira rodada de 2004, a 15ª do turno inicial. O time de Dida, Cafu e Kaká foi ao estádio Olímpico, nesta terça-feira, derrotou a líder Roma (com os brasileiros Emerson e Mancini) por 2 a 1 e se firmou na vice-liderança, com 33 pontos e um jogo a mais por disputar. Os romanos continuam na frente, com 36. O ucraniano Shevchenko foi o personagem do clássico em Roma. Com um gol em cada tempo, o artilheiro da temporada (14 até agora) garantiu o resultado para o Milan. Cassano marcou para a equipe da casa.