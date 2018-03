Milan vence clássico contra Inter e acirra briga pelo título O Milan dominou o clássico e derrotou a líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, por 2 x 1 neste domingo, acirrando a briga pelo título nacional já que a segunda colocada Roma venceu a Sampdoria por 3 x 0. A vantagem da Inter caiu para três pontos, com dois jogos restando para o final da temporada, depois que Filippo Inzaghi e Kaká marcaram no início do segundo tempo para o Milan, que entrou na zona de classificados à Liga dos Campeões depois que sua rival pela vaga, a Fiorentina, perdeu para o Cagliari por 2 x 1. Com uma cobrança de falta, Julio Cruz descontou para a Inter, que entrou em campo para disputar o clássico milanês sabendo que uma vitória poderia garantir o título italiano. "Eles foram melhores no primeiro tempo. Então, aconteceram os dois gols e nós começamos a jogar. Eu sempre achei que a comemoração (pelo título) seria diante do Siena e não do Milan", disse o técnico da Inter, Roberto Mancini, ao canal Sky, referindo-se ao jogo do próximo final de semana contra o Siena. A Roma continua na briga pelo título depois que Christian Panucci, David Pizarro e o brasileiro Cicinho garantiram a vitória contra a Sampdoria no segundo tempo, mas o técnico Luciano Spalletti não está muito animado. "Temos de ser realistas. A Inter teve um boa temporada e tem todas as chances de ganhar", afirmou. CHANCES PERDIDAS A Roma, garantida no segundo lugar depois que a terceira colocada Juventus perdeu por 1 x 0 para o Siena, jogou mal no primeiro tempo de partida, desperdiçando várias oportunidades de gol. Entretanto, a informação do gol do Milan no estádio San Siro pareceu animar a Roma e Panucci abriu o placar com um gol de cabeça, aos 30 minutos do segundo tempo. Com um belo chute, Pizarro ampliou a vantagem e Cicinho, no contra-ataque, fez o terceiro, o que coloca em perigo as chances da Sampdoria conseguir uma vaga na Copa da Uefa. O Milan tem 61 pontos e a Fiorentina 60, com a Udinese subindo para a sexta colocação com 57 pontos e Sampdoria caindo para sétimo, com 56. A Fiorentina, ainda se recuperando da derrota nos pênaltis para o Rangers, na quinta-feira, pela semifinal da Copa da Uefa, perdeu para o Cagliari por 2 x 1, mas quase conseguiu o empate. Na outra ponta da tabela, o lanterna Livorno ficou mais próximo ao rebaixamento após o gol de Simone Padoin para o Atalanta, que garantiu a vitória por 3 x 2. O Livorno tem 30 pontos, o Empoli está uma posição acima com 33, após ser derrotado em casa por 1 x 0 pela Udinese. O Parma está na antepenúltima colocação, com 34 pontos, graças ao gol de Cristiano Lucarelli que assegurou a vitória por 1 x 0 sobre o Genoa, enquanto o Catania voltou à briga para não cair depois que Nicola Amoruso marcou duas vezes na vitória do Reggina por 2 x 1.