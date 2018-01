Milan vence com gol de Serginho O Milan venceu nesta quarta-feira a partida de ida das quartas-de-final da Copa da Itália, contra a Udinese, em Milão, por 3 a 2. O brasileiro Serginho, ex-São Paulo, fez o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Ambrosini marcou 2 para o time milanês, enquanto Di Michele também fez 2 para a Udinese. No outro jogo do dia pela Copa da Itália, a Roma venceu em casa a Fiorentina por 1 a 0, gol de De Rossi, aos 40 minutos do primeiro tempo. Na Copa da Inglaterra, o Chelsea venceu o Manchester United em casa, por 2 a 1, pela segunda partida da semifinal. Lampard, aos 29 minutos do primeiro, e Duff, aos 40 do segundo, desclassificaram a equipe do Manchester, que marcou com Giggs, aos 22 do segundo.