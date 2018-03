Milan vence e adia festa do 16.º título da Inter no Italiano

O meia brasileiro Kaká foi decisivo na vitória do Milan sobre a líder Inter de Milão por 2 a 1, resultado que somado ao triunfo da Roma sobre a Sampdoria, incendiou a briga pelo título italiano a duas rodadas do fim do Campeonato Italiano 2007/08. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos No clássico do San Siro, a Inter lutava para garantir o título, enquanto o Milan precisava da vitória para continuar na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O time rubro-negro saiu na frente aos seis minutos dos segundo tempo, quando Kaká foi à linha de fundo e cruzou para o atacante Filippo Inzaghi, que marcou de cabeça. Cinco minutos depois, o volante Ambrosini roubou a bola no campo de ataque e tocou para Kaká, que chutou forte para o fundo do gol de Júlio César. A Inter diminuiu aos 32, com um gol de falta do argentino julio Cruz. Com o resultado, o Milan chegou aos 61 pontos e reassumiu a quarta posição na tabela, ajudado pelo tropeço da Fiorentina na rodada. Já a Inter viu a vantagem para a Roma cair para três pontos, já que a equipe da capital italiana goleou a Sampdoria por 3 a 0 fora de casa. Na partida de Gênova, a Roma saiu na frente com um gol do zagueiro Panucci, de cabeça, aos 30 do segundo tempo. Pizarro ampliou aos 34 com um chute de longa distância e o lateral-direito brasileiro Cicinho fechou o placar aos 40. Eliminada na quinta-feira da Copa da Uefa, a Fiorentina encerrou uma semana trágica com a derrota por 2 a 1 para o Cagliari no estádio Sant'Elia e saiu da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Jeda e Conti fizeram os gols do Cagliari, enquanto o argentino Santana descontou para a Fiorentina. A vitória deixa o Cagliari com 38 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, enquanto a equipe de Florença termina a rodada na quinta posição. O Siena surpreendeu e venceu a Juventus por 1 a 0, com um gol de Kharja aos sete minutos de partida. O resultado deixou a equipe com 42 pontos e afastou completamente o risco de rebaixamento. A Juventus, já garantida na Liga dos Campeões, permanece na terceira colocação. Na parte de baixo da tabela, o lanterna Livorno perdeu para a Atalanta por 3 a 2, enquanto o Parma conseguiu uma importante vitória sobre o Genoa por 1 a 0. Já o Torino venceu o Napoli por 2 a 1 em Turim e chegou aos 37 pontos, três acima da zona de descenso. O Catania derrotou a Reggina, mas ainda corre risco de rebaixamento. Já o Empoli, penúltimo colocado, perdeu para a Udinese e complicou ainda mais a sua situação. A Lazio, com a cabeça no jogo contra a Inter pela semifinal da Copa da Itália, tropeçou na partida contra o Palermo e perdeu por 2 a 1. Atualizado às 16h07 para acréscimo de informações