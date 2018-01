Milan vence e avança na Copa da UEFA O Milan goleou o Bate Borisov, da Bielo-Rússia, por 4 a 0 nesta quinta-feira, e se classificou para a próxima fase da Copa da UEFA. Na partida de ida, a equipe italiana havia vencido por 2 a 0. Outras duas equipes italianas garantiram vaga na segunda fase da competição. O Parma passou pela equipe finlandesa do HJK Helsinki ao vencer o segundo confronto por 2 a 0, e a Inter de Milão repetiu o placar do primeiro jogo e venceu o Brasov, da Romênia, por 3 a 0. A rodada dos jogos de volta da UEFA, teve ainda os seguintes resultados: Torpedo Moscou (RUS) 1 x 2 Ipswich (Inglaterra). Ipswich avança pela soma do placar: 3 a 2. Sedan (FRA) 3 x 1 Dukla Pribram (República Checa). Dukla Pribram avança: placar geral 5-3. HJK Helsinki (FIN) 0 x 2 Parma (Itália). Parma avança: placar geral 3- 0. Ruzomberok (ESL) 1 x 0 Troyes (FRA). Troyes avança: placar geral 6-2. Wisla Krakow (POL) 1 x 0 Hajduk Split (CRO). Wisla avança: placar geral 3-2. Brasov (ROM) 0 x 3 Inter Milão (ITA). Inter avança: placar geral 6-0. Obilic Belgrado (IUG) 2 x 2 Copenhague (DIN). Copenhague avança: placar geral 4-2. Debreceni (HUN) 3 x 1 Bordeaux (FRA). Bordeaux avança: placar geral 6-4. Osijek (CRO) 1 x 0 Nova Gorica (ESL). Osijek avança: placar geral 3-1. Union Berlín (ALE) 3 x 0 Haka (FIN). Union avança: placar geral 4-1. Birkirkara (MAL) 0 x 0 Dinamo Moscou (RUS). Dínamo avança: placar geral 1-0. Graz AK (AUT) 3 x 3 Utrecht (HOL). Utrecht avança: placar geral 6-3. Litex Lovech (BUL) 3 x 0 Inter Bratislava (ESL). Litex avança: placar geral 3-1. Shakhtar Donetsk (UCR) 2 x 1 CSKA Sofía (BUL). CSKA avança: placar geral 4-2. Slovan Bratislava (ESL) 1 x 0 Liberec (República Checa). Liberec avança: placar geral 2-1. Silkeborg IF (DIN) 1 x 2 Real Zaragoza (ESP). Real Zaragoza avança: placar geral 5-1. Grasshoppers (SUI) 3 x 1 Dinamo Bucarest (ROM). Grasshoppers avança: placar geral 6-2. Helsingborg (SUE) 1 x 1 Odd Grenland (NOR). Helsingborg avança, nos pênaltis). Estrela Vermelha Belgrado (IUG) 0 x 0 CSKA Kiev (UCR). CSKA avança: placar geral 3-2. Viking FK (NOR) 2 x 0 Kilmarnock (ESC). Viking avança: placar geral 3-1. Levski Sofía (BUL) 0 x 2 Chelsea (Inglaterra). Chelsea avança: placar geral 5-0. Halmstad (SUE) 1 x 0 Genclerbirligi (TUR). Halmstad avança: placar geral 2-1. Steaua Bucarest (ROM) 1 x 1 St. Gallen (SUI). St. Gallen avança: placar geral 3-2) Anzhi Makhachkala (RUS) 0 x 1 Glasgow Rangers (ESC). Rangers avança: placar geral 1-0. Slavia Praga (República Checa) 1 x 1 Servette (SUI). Servette avança: placar geral 2-1. FC Twente (HOL) 2 x 0 Polonia Varsovia (POL). Twente avança: placar geral 4-1. Rapid Viena (AUT) 5 x 1 Partizan Belgrado (IUG). Rapid avança: placar geral 5-2. Apollon Limassol (Chipre) 0 x 3 Ajax (HOL). Ajax avança: placar esportivo 5-0. AC Milan (ITA) 4 x 0 BATE Borislov (Bielo-Rússia). Milan avança: placar geral 6-0. Freiburg (ALE) 2 x 1 Puchov (ESL). Freiburg avança: placar geral 2-1.