Milan vence e fica colado na Juventus O Milan está só esperando que a Juventus tropece para assumir a liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo venceu a Udinese por 3 a 1 e chegou aos 42 pontos, ficando a apenas um do rival de Turim na classificação (a Juventus joga ainda neste domingo). A vitória milanista não foi tão fácil. Di Natale fez 1 a 0 para os visitantes logo aos nove minutos de jogo. Shevchenko empatou, Jankulovski (contra) virou e Kaká, no final, consolidou a vitória. Além desta partidas, outros jogos foram realizados: Atalanta 1 x 1 Siena; Chievo Verona 2 x 2 Roma; Lazio 1 x 3 Palermo; Livorno 3 x 1 Messina; Parma 2 x 1 Lecce e Sampdoria 0 x 0 Bologna.