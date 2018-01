Milan vence e lidera ao lado da Juventus Enquanto o Milan derrotou o Chievo por 1 a 0, a Juventus perdeu para a Inter pelo mesmo placar. Com os resultados desta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Milão e Turim voltam a liderar juntas, com 70 pontos cada uma. Jogando em casa, o Milan fez sua parte e ganhou com um gol do holandês Seedorf. Já a Juventus recebeu a Inter de Milão e perdeu, graças ao argentino Julio Cruz, que marcou de cabeça. Em outros jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Italiano: Roma 0 x 2 Siena, Cagliari 1 x 1 Lazio, Fiorentina 1 x 1 Messina, Lecce 1 x 1 Bologna, Palermo 3 x 3 Brescia, Parma 1 x 1 Sampdoria, Reggina 0 x 0 Atalanta e Udinese 1 x 1 Livorno.