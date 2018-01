Milan vence e lidera campeonato italiano Sem Kaká e Rivaldo, poupados pelo técnico Carlo Ancelotti, o Milan derrotou neste sábado o Bologna, por 2 a 1 em Milão, e divide com a Lazio ? que pelo mesmo placar bateu a Sampdoria fora de casa ? a liderança provisória do Campeonato Italiano. A segunda rodada será completada neste domingo, com destaque para a Roma que recebe o Brescia. Bastaram nove minutos de bola rolando para que o Milan abrisse o placar no Giuseppe Meazza, para delírio dos 58 mil espectadores. Depois de um chute forte do português Rui Costa, o ucraniano Andrei Shevchenko completou de cabeça para o gol. O empate do Bologna saiu ainda na primeira etapa. Carlo Nervo acertou um chute forte. Dida ainda chegou a tocar na bola, mas não firme o bastante para defender. Faltavam cinco minutos para o fim do jogo quando Filippo Inzaghi fez o gol da vitória milanesa. Rui Costa, cérebro do Milan no primeiro tempo, foi substituído por Serginho aos 15 minutos do segundo. Quatro minutos mais tarde, Cafu entrou no lugar de Simic. Na estréia na Copa dos Campeões da Europa, contra o Ajax da Holanda, terça-feira, em Milão, Rivaldo deve ficar no banco. Kaká tem grandes chances de entrar jogando e Cafu já está escalado. Dida permanece no time.