Milan vence e mantém a liderança Contra o lanterna Como, o Milan fez o necessário para vencer por 2 a 1 e garantir a liderança do Campeonato Italiano. Desgastada após derrotar o Borussia Dortmund na quarta-feira e disputar um amistoso no Catar na sexta, a equipe de Milão jogou desfalcada de vários jogadores, mas ganhou com gols de Ambrosini e Schevchenko - Pecchia descontou. A vitória deixou o Milan com 32 pontos, dois a mais que a Inter, que também ganhou neste domingo. Com gol de Kallon, a equipe de Milão fez 1 a 0 sobre o Atalanta. Mas o grande destaque da rodada foi a Roma, que voltou a vencer depois de nove jogos. Em casa, Totti, Montella e Samuel marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Reggina. Outros três jogos foram disputados pela 14ª rodada do Campeonato Italiano: Brescia 3 x 1 Perugia, Empoli 1 x 0 Modena e Udinese 1 x 1 Torino. O clássico entre Juventus e Lazio acontece ainda neste domingo.