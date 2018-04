Milan vence e quebra tabu em Lecce Com um gol do atacante espanhol Jose Mari, aos 33 minutos do segundo tempo, de cabeça, o Milan obteve uma importante vitória sobre o Lecce, na casa do adversário, neste sábado, pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan não vencia em Lecce desde a temporada 1993/94. Com este resultado, o time milanês soma 30 pontos e alcança o terceiro lugar na classificação, quatro a menos do que a rival Internazionale, líder do campeonato. O Lecce segue ameaçado pelo rebaixamento, com apenas 17 pontos, na 15.ª colocação. Todos os outros jogos da rodada estão previstos para este domingo. Confira as partidas: Atalanta x Chievo, Bologna x Brescia, Fiorentina x Perugia, Internazionale x Lazio, Juventus x Udinese, Roma x Torino, Venezia x Parma e Verona x Piacenza.