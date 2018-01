Milan vence e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões O Milan venceu neste sábado o Empoli por 3 a 1 e segue firme na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Com o resultado, o time dos brasileiros Dida, Cafú, Serginho, Kaká, Ricardo Oliveira e Ronaldo chega a 47 pontos e assume a quinta colocação do Campeonato Italiano, que pertencia justamente ao time visitante. Os anfitriões estão agora com um ponto a menos que o Palermo, que atualmente estaria classificado para a próxima edição do torneio europeu caso o campeonato terminasse hoje. Porém, a vaga segue ameaçada já que o time de Milão tem uma partida a menos. O atacante brasileiro Ronaldo abriu o caminho para a vitória do Milan fazendo 1 a 0 para os anfitriões aos 12 minutos do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo saíram mais dois gols. Saudati empatou para os visitantes aos 43 e Gilardino colocou a equipe da casa novamente em vantagem no minuto seguinte, escorando de cabeça o cruzamento do Fenômeno. No segundo tempo, Favalli fez mais um para o Milan aos 33 minutos e deu números finais a partida.