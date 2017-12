Milan vence e torce contra a Juventus O Milan se deu bem em Verona mesmo jogando sem vários titulares. Shevchenko ficou fora por contusão, mesmo motivo que impediu a escalação de seu reserva, o dinmarquês Tomasson. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti resolveu dar um descanso aos volantes Pirlo e Gattuso e os deixou no banco, escalando Ambrosini e o francês Dhorasoo (ex-Lyon). O argentino Crespo era o único atacante do time e contava com a ajuda de Kaká. No primeiro tempo, o Chievo foi melhor. A equipe criou boas chances de gol e mandou duas bolas na trave - uma em cobrança de falta de Baronio e a outra num tiro rasante de Tiribochi. No início da segunda etapa, saiu o gol que definiu o resultado. Kaká arrancou pelo meio e, com um toque entre os zagueiros, deixou Crespo livre para marcar. Foi a terceira partida em que ele marcou - tinha feito um contra o Palermo pela Copa da Itália e dois diante do Shakhtar Donetsk pela Copa dos Campeões. "Estou muito feliz. Agora as coisas estão dando certo para mim", disse o argentino, que vinha sendo muito criticado pela torcida antes de desencantar. "Conseguimos um grande resultado. O Chievo fez uma partida excelente e exigiu muito de nossa equipe." Com a vantagem no marcador, Ancelotti foi mexendo no time para torná-lo mais defensivo e garantir o resultado. Primeiro, tirou o meia holandês Seedorf para colocar Gattuso. Depois, trocou o meia português Rui Costa por Pirlo. Na capital, a Lazio perdeu de virada para o Cagliari por 3 a 2. O lance que decidiu o jogo ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Peruzzi recebeu o cartão vermelho. A partida estava 1 a 1, com a Lazio forçando em busca do segundo gol. Com um homem a menos, o time ficou exposto aos contra-ataques. Em dois deles, Esposito e Zola colocaram os visitantes em vantagem por 3 a 1. No finalzinho, Oddo diminuiu cobrando pênalti. Os outros resultados deste domingo foram: Atalanta 0 x 1 Reggina, Bologna 0 x 0 Lecce, Brescia 0 x 2 Palermo, Lazio 2 x 3 Cagliari, Messina 1 x 1 Fiorentina e Sampdoria 1 x 0 Parma (sem contar Inter x Juventus).