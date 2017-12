Milan vence e torce contra a Juventus O Milan venceu neste domingo o Chievo Verona por 1 a 0 neste domingo, com gol de Crespo, e garantiu sua permanência na segunda colocação do Campeonato Italiano. Agora, o time milanista torce contra a Juventus no clássico contra a Inter, mais tarde, para diminuir um pouco a diferença na classificação. Por enquanto, a Juventus está com 31 pontos. O Milan chega aos 28. O terceiro colocado é a Udinese, que tem 22 pontos. Os outros resultados deste domingo foram: Atalanta 0 x 1 Reggina, Bologna 0 x 0 Lecce, Brescia 0 x 2 Palermo, Lazio 2 x 3 Cagliari, Messina 1 x 1 Fiorentina e Sampdoria 1 x 0 Parma.