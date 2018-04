Milan vence em casa e recupera terceira colocação

MILÃO - Horas depois de ter sido ultrapassado pela Fiorentina, que derrotou a Sampdoria por 3 a 0, o Milan entrou em campo neste domingo e recuperou a terceira colocação do Campeonato Italiano. Para isso, ganhou em casa do Catania por 4 a 2, graças aos dois gols do atacante Pazzini - Flamini e Balotelli fizeram os outros.

Agora, o Milan está com 62 pontos, com um de vantagem sobre a Fiorentina, na luta para ver quem termina o Campeonato Italiano em terceiro lugar e vai à fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo porque, os dois estão longe do segundo colocado Napoli, que tem 69 - a Juventus lidera tranquila com 80.

No jogo deste domingo em Milão, que marcou o encerramento da 34ª rodada, o Catania saiu na frente com Legrottaglie, mas o time da casa empatou ainda no primeiro tempo com Flamini. O nono colocado voltou a ficar em vantagem com Bergessio. Aí, Pazzini marcou duas vezes. E, já nos acréscimos, Balotelli fechou a vitória do Milan.