Milan vence fora de casa na Itália O Milan conseguiu uma importante vitória neste domingo, ao ganhar fora de casa do Treviso por 2 a 0, com gols de Shevchenko e Gilardino. Com isso, o time de Milão chegou aos 10 pontos no Campeonato Italiano, ainda 5 atrás da líder Juventus, que venceu o Parma no sábado. Em outras partidas disputadas pela 5ª rodada do Campeonato Italiano: Cagliari 0 x 0 Roma, Empoli 1 x 0 Lecce, Lazio 4 x 2 Palermo, Livorno 2 x 0 Ascoli, Sampdoria 1 x 2 Chievo e Siena 4 x 2 Messina. Ainda neste domingo, jogam Inter de Milão x Fiorentina.