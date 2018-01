Milan vence Internazionale por 4 a 2 No clássico em que a Internazionale foi surpreendida pelo Milan, que ganhou, de virada por 4 a 2, o maior beneficiado foi o Chievo Verona, time recém-promovido da Segunda Divisão. O resultado em um dos maiores clássicos do futebol mundial custou ao time do brasileiro Ronaldo, que não jogou, a invencibilidade e a liderança do Campeonato Italiano, que agora é da equipe veroneza. Dois minutos foram suficientes para acabar com o sonho da Inter. Ventola abriu o placar para a equipe aos 12 minutos do segundo tempo, mas apenas três minutos depois Schevchenko garantiu o empate para o Milan. Mais três minutos foi a vez de Contra virar o marcador, que ainda teve mais um gol de Izaghi, aos 21 minutos, e Schevshenko aos 32. Kallon diminuiu a diferença para a Inter aos 47 minutos, mas não impediu o Milan de alcançar seu time na vice-liderança da tabela. A conquista do Chievo teve um toque brasileiro. Graças a um preciso lançamento de longa distância de Eriberto, o atacante Corradi marcou o gol da vitória da por 1 a 0 sobre o Parma aos 24 minutos.