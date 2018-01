Milan vence na Copa da UEFA O Milan venceu o Bate Borisov, da Bielo-Rússia, por 2 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela primeira fase da Copa da UEFA. Jogando na casa do adversário, a equipe italiana teve dificuldade no primeiro tempo, mas na segunda etapa melhorou bastante e conseguiu construir um placar tranqüilo. Os gols foram marcados por Andriy Shevchenko e Javi Moreno. O Parma também foi bem e estreou com vitória, ao derrotar HJK Helsinque por 1 a 0. Já a Fiorentina não passou de um empate sem gols com o ucraniano Dnipro Dnipropetrovsk. A rodada desta quinta-feira teve ainda os seguintes resultados: O Dinamo de Zagreb venceu o Maccabi, de Tel Aviv, por 2 a 0 e o CSK Kiev bateu o Estrela Vermelha por 3 a 2. O Inter Bratislava (ESL) venceu o Lovech, da Bulgária, por 1 a 0; mesmo placar da vitória da equipe iugoslava do Partizan sobre o Rapid Viena.