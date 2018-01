Milan vence na estréia de Kaká Kaká teve uma boa estréia oficial pelo Milan. Até teve chances de marcar seu primeiro gol pela equipe italiana, não conseguiu, mas ajudou muito na vitória por 2 a 0 sobre o Ancona, nesta segunda-feira, no jogo que encerrou a primeira rodada do Campeonato Italiano. Os dois gols foram marcados pelo atacante ucraniano Schevchenko. O segundo, em uma jogada que começou com Kaká e passou por Cafu. Kaká chutou quatro vezes ao gol e sofreu três faltas. Jogou durante toda a partida e teve elogios do técnico Carlo Ancelotti. Logo no início do jogo, já dava para notar porque Ancelotti vinha elogiando Kaká nos treinos, dizendo que ele fazia o Milan sair mais rápido para o campo de ataque, função que era cumprida pelo português Rui Costa na temporada passada. Em menos de 10 minutos, ele já havia puxado três jogadas de contra-ataque. Quase todas as bolas passavam por seus pés. Aos 2 minutos, ele quase marcou um golaço. Acertou um chute de primeira, de fora da área, que passou raspando o travessão de Scarpi. O jogo deu uma esfriada no resto do primeiro tempo e deveria ter terminado sem gols se não fosse uma falha do goleiro do Ancona. Aos 29 minutos, em uma cobrança de fora da área, Schevchenko chutou e Scarpi foi lento na bola. Kaká ainda acertou um chute aos 43 minutos, em jogada de Cafu, mas o primeiro tempo terminou 1 a 0. O jogo esquentou no segundo tempo, principalmente depois de uma confusão que envolveu o brasileiro Fábio Bilica, do Ancona, e o italiano Maldini, do Milan. Os dois trocaram tapas dentro da área e foram expulsos pelo árbitro Pierluigi Collina. Os técnicos tiveram de recompor suas defesas e o Milan se deu melhor. Ancelotti tirou Inzaghi, que estava com uma contusão no tornozelo, só foi confirmado como titular nesta segunda-feira e não atuou bem. Deu lugar ao zagueiro Larsson e fez Kaká jogar mais adiantado. Aos 22 minutos, Kaká perdeu sua melhor chance de marcar. Tabelou com Schevchenko e entrou na área podendo chutar ao gol. Preferiu tentar devolver a bola ao ucraniano, mas a jogada foi interceptada por um zagueiro. Aos 25, outra chance perdida pelo Milan, com Larsson, que chutou duas vezes de dentro da pequena área, mas o goleiro do Ancona fez defesas impressionantes. Aos 30, a mais bela jogada da partida resultou no segundo gol do Milan. Kaká dominou a bola na defesa deu um chapéu em um adversário, passou entre outros dois e lançou Cafu na direita. De primeira, o lateral tocou milimetricamente para Schevchenko, que só completou na saída do goleiro. Aos 44 minutos, Kaká teve sua última participação na partida. Chutou fraco de fora da área, facilitando a defesa de Scarpi. Carlo Ancelotti elogiou a participação de Kaká no jogo. Disse que ele teve boa atuação, principalmente no segundo tempo, quando teve mais espaço para jogar. Os quatro brasileiros do Milan convocados para a seleção brasileira (Rivaldo, Dida, Kaká e Cafu) iniciaram nesta segunda-feira uma longa viagem para se apresentarem ao técnico Carlos Alberto Parreira. Eles embarcariam de Ancona para Milão às 2 horas da manhã desta terça-feira, no horário italiano, e saíriam de Milão para o Rio às 10 horas (5 horas de Brasília) em um vôo da Alitalia. A chegada no Rio de Janeiro está prevista para as 18 horas. Depois dos jogos das Eliminatórias, os quatro voltam para a Itália no dia 11. Dois dias depois, o Milan joga contra o Bologna pelo Campeonato Italiano. No dia 16, estréia na Liga dos Campeões contra o Ajax.