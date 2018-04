Milan vence no fim e garante vaga na Copa dos Campeões

SIENA - O Milan deu um verdadeiro susto em sua torcida neste domingo, mas conseguiu a vitória sobre o Siena e, consequentemente, a vaga na Copa dos Campeões da próxima temporada. Pela última rodada do Campeonato Italiano, a equipe do atacante Robinho venceu por 2 a 1, mesmo fora de casa, e terminou a competição na terceira colocação.

O resultado levou o Milan aos 72 pontos, dois à frente da Fiorentina, que também venceu, mas acabou de fora da zona de classificação para a Copa dos Campeões. Por outro lado, o Siena já entrou em campo rebaixado neste domingo e encerrou sua campanha no Campeonato Italiano na penúltima colocação, com 30 pontos.

Mesmo sem ambições nesta última rodada, o Siena foi para cima no início do jogo e conseguiu abrir o placar com Claudio Terzi, aos 25 minutos da primeira etapa. O resultado, que tiraria o Milan da Copa dos Campeões, persistiu até os 39 do segundo tempo, quando Balotelli deixou tudo igual. Três minutos depois, Mexés marcou e garantiu a vitória.

Pior para a Fiorentina, que fica de fora da Copa dos Campeões mesmo com uma goleada neste domingo. Ljajic marcou três vezes e foi o destaque do 5 a 1 diante do lanterna Pescara - Mati Fernandez e Jovetic marcaram os outros dois e Vittiglio descontou -, mas não foi o suficiente.

Quem também goleou foi a Udinese, que, mesmo fora de casa, pôs fim à péssima campanha da Inter de Milão nesta temporada. Com direito a gol do lateral brasileiro Gabriel Silva, ex-Palmeiras, o time de Údine fez 5 a 2 e garantiu-se na Liga Europa. Do lado da Inter, fica a decepção pela nona colocação.

A Roma ainda brigava por uma vaga na Liga Europa e até fez sua parte ao vencer o vice-campeão Napoli por 2 a 1, em casa, mas acabou fora da competição continental por conta do resultado da Udinese. O brasileiro Marquinho e Destro marcaram para os sextos colocados, enquanto Cavani descontou.

Para a Roma, fica a satisfação de ter terminado na frente da rival Lazio, que perdeu neste domingo para o Cagliari por 1 a 0 e encerrou a campanha em sétimo. Fora de casa, o Parma derrotou o Palermo por 3 a 1, enquanto Bologna e Genoa ficaram no 0 a 0. Também empatada terminou a partida entre Atalanta e Chievo, por 2 a 2.