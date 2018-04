Milan vence Novara e avança na Copa da Itália

Destaque do Milan na vitória por 3 a 0 sobre a Juventus no último final de semana, Ronaldinho Gaúcho foi poupado e não participou do confronto. Mesmo assim, o time de Milão não demorou para abrir o placar. Inzaghi, aos 12 minutos do primeiro tempo, colocou o Milan em vantagem.

A equipe, porém, foi surpreendida no início do segundo tempo. Gonzalez, no primeiro minuto da etapa final, empatou o duelo para o Novara. O Milan se lançou ao ataque e perdeu várias oportunidades até chegar ao gol da vitória, marcado por Flamini, aos 36 minutos, com um chute de fora da área.