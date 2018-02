Milan vence o clássico contra Roma No clássico da rodada, o Milan derrotou a Roma por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Olímpico, e alcançou a Juventus na primeira posição com 66 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo por Crespo e Pirlo. O jogo foi de baixo nível técnico e teve poucas situações de perigo. Ficou claro que a Roma vive um péssimo momento e precisará ser reformulada para reagir na próxima temporada. Crespo abriu o placar com uma bela cabeçada aos 18 minutos da segunda etapa. Oito minutos depois, Panucci cortou a bola com a mão dentro da área. O árbitro marcou pênalti e lhe mostrou o cartão vermelho. Na cobrança, Pirlo definiu o resultado. O astro romano Totti mais uma vez deu razão aos críticos que dizem que ele some em jogos importantes. Além de não ter feito nada, foi expulso aos 46 minutos por ter cometido uma falta violenta.