Milan vence o clássico e Chelsea goleia O Milan saiu na frente da rival Inter e venceu por 2 a 0 no primeiro jogo do confronto pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Na outra partida desta quarta-feira, o Chelsea goleou o Bayern de Munique por 4 a 2. Antes do clássico italiano, os jogadores dos dois times, assim como os torcedores que foram ao estádio, prestaram uma homenagem ao papa João Paulo II. Com a bola rolando, o Milan, dos brasileiros Cafu, Kaká, Serginho e Dida, marcou seus gols com Stam e Shevchenko - ambos de cabeça, mas um em cada tempo. Agora, a Inter, que jogou desfalcada do brasileiro Adriano, contundido, precisará vencer por 3 gols de diferença, na próxima terça-feira, para eliminar o Milan e seguir na competição. Em Londres, também nesta quarta, o Chelsea abriu boa vantagem sobre o Bayern de Munique. Lampard marcou dois gols, Joe Cole fez um e Drogba anotou o outro do time inglês. Mas a equipe alemã conseguiu um gol nos acrécimos, no pênalti cobrado por Ballack - Schweinsteiger tinha feito o primeiro. Com isso, o Bayern precisa vencer por 2 a 0 na próxima terça-feira, em Munique, para ir às semifinais da Liga dos Campeões da Europa.