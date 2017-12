Milan vence o Lecce no sufoco O Milan suou muito, mas venceu o Lecce por 2 a 1, neste sábado, em Milão, pelo Campeonato Italiano, e diminuiu provisoriamente para dois pontos a desvantagem com relação à líder Juventus. O Milan abriu o placar logo no segundo minuto de jogo com Pirlo, de falta. O Lecce empatou aos 29, com Konan. O gol salvador só saiu aos 48 da segunda etapa, com Inzaghi. No outro jogo deste sábado, Livorno e Chievo empataram por 0 a 0.