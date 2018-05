Milan vence outra e afunda lanterna Catania no Italiano

MILÃO - Com um gol marcado por Montolivo, o Milan venceu o Catania por 1 a 0, em Milão, no último jogo deste domingo pela 33.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou a equipe aos 48 pontos, na oitava posição da tabela, e manteve as esperanças de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Já para o Catania a derrota complicou ainda mais a vida da equipe, que amarga a lanterna da competição, com apenas 20 pontos, cinco atrás de Livorno e Sassuolo, que também hoje integram a zona de rebaixamento.

O gol da vitória do Milan foi marcado por Montolivo aos 23 minutos do primeiro tempo. Esse foi o quarto triunfo consecutivo da equipe de Milão, que vem reagindo sob o comando de Clarence Seeedorf nesta reta final do torneio.