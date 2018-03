Milan vence Sampdoria e mantém a ponta O Milan venceu o Sampdoria por 3 a 1, neste domingo e se manteve na liderança do Campeonato Italiano, com 61 pontos ganhos. Com a vitória, a equipe se manteve seis pontos à frente do Juventus, que no sábado à noite derrotou o Brescia fora de casa por 3 a 2. O Milan abriu a contagem com Andrea Pirlo, aos 17 minutos de jogo. O Sampdoria esboçou uma reação e chegou ao empate com Doni, aos 27. Mas o Milan retomou o controle da partida e recuperou a vantagem no placar aos 34, com Filippo Inzaghi. Em grande jogada individual, o brasileiro Kaká fez o terceiro gol do Milan aos 4 minutos do segundo tempo. Em outros jogos da rodada, o Udinese empatou em casa com o Perugia por 1 a 1. Outros dois jogos terminaram com empate por 0 a 0: Lecce x Siena e Chievo Verona x Empoli. A partida entre Bolonha x Lazio foi adiada por causa da neve. A 24ª rodada do Campeonato Italiano será completada ainda neste domingo com a partida entre Roma e Inter de Milão.