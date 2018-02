Milan vence Sampdoria em casa e segue sem perder em 2018

Em confronto direto na briga por vaga na Liga Europa da próxima temporada, o Milan confirmou a sua boa fase e derrotou neste domingo a Sampdoria por 1 a 0, no San Siro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado ampliou a boa fase do Milan, que está há dez jogos invicto em diferentes competições, sendo que sua última derrota foi em 23 de dezembro de 2017. Com isso, chegou aos mesmos 41 pontos da Sampdoria, ainda que esteja atrás por causa do saldo de gols - 11 a 5 -, com o time de Gênova na sexta posição.

O Milan aproveitou o fator casa para pressionar a Sampdoria desde o começo do duelo. A equipe teve um pênalti logo aos sete minutos, mas ele foi desperdiçado por Ricardo Rodriguez, que parou no goleiro Emiliano Viviano.

O erro não desanimou o Milan. E o time abriu o placar pouco depois, aos 13 minutos, com Bonaventura, que completou cruzamento de Calabria para fazer 1 a 0. Depois, a equipe sustentou a vantagem e assegurou a vitória pelo placar mínimo.

Também neste domingo, Atalanta e Fiorentina empataram por 1 a 1, com gols de Andrea Petagna e Milan Badelj. A equipe de Bérgamo é a oitava colocada no Italiano, com 38 pontos, enquanto o clube de Florença soma 32, na 11ª posição.