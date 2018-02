Milan vence Urawa Reds e vai à final do Mundial de Clubes

O Milan venceu nesta quinta-feira o Urawa Red Diamonds por 1 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama, e se classificou para enfrentar o Boca Juniors na final do Mundial de Clubes da Fifa, em uma partida na qual o brasileiro Kaká voltou a ser o principal destaque. Kaká, que é o favorito para ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa no próximo dia 17, concentrou as atenções dos torcedores que lotaram o estádio japonês. O brasileiro correspondeu às expectativas, e teve uma ótima atuação, organizando as principais jogadas de ataque da equipe italiana e tendo participação decisiva no único gol do jogo. O Urawa conseguiu manter as esperanças de surpreender o atual vencedor da Liga dos Campeões durante 67 minutos, tempo que o Milan levou para fazer seu gol, construído em uma jogada de Kaká que foi concluída pelo holandês Seedorf. A equipe japonesa mostrou qualidades, e foi castigada com o gol quando vivia seu melhor momento na partida. Os japoneses começaram a partida jogando no contra-ataque, e travavam o jogo do rival, o que resultava em uma partida lenta e sem ritmo. As chances de gol dos italianos se sucediam: uma falta de Pirlo, um chute errado de Seedorf após boa jogada de Kaká e uma cabeçada de Ambrosini foram apenas algumas dentre as muitas oportunidades desperdiçadas pelos europeus. Mas o Milan não marcava, e o técnico Carlo Ancelotti começava a dar sinais de impaciência. Mas bastou Kaká entrar em cena para a equipe finalmente abrisse o placar: aos 22 minutos do segundo tempo, o brasileiro se livrou dos marcadores e deu um preciso passe para trás para Seedorf, bem concluído pelo holandês. Ao fim, o resultado terminou sendo modesto, tendo em vista todas as oportunidades desperdiçadas pelo Milan. Com a vitória, o Milan garante vaga na grande final da competição, que será disputada no próximo domingo, contra o Boca Juniors, também em Yokohama. Atualizado às 12h para acréscimo de informação