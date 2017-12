Milan veta escalação de Kaká A direção do São Paulo anunciou que Kaká joga amanhã em Ribeirão Preto. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio chegou a utilizar microfones de emissoras de rádios para promover o jogo contra o Criciúma como ?a última chance de ver Kaká jogando no estado de São Paulo?, numa tentativa de levar um grande público ao Estádio Santa Cruz. Mas há um problema: o Milan não admite a escalação do meia para não deixá-lo exposto ao risco de uma contusão. O braço-de-ferro terminará hoje de manhã. Leia mais no Jornal da Tarde