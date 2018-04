Milan violou regra ao abandonar jogo, mas não será punido, diz dirigente

O ganês Boateng foi amplamente elogiado nos meios esportivos por ter parado a partida contra o Pro Patria, da quarta divisão italiana, chutando a bola para a arquibancada e rumando para o vestiário na companhia dos colegas, após ouvir repetidos gritos comparando-o a um macaco.

O árbitro encerrou o jogo 26 minutos depois do incidente.

O comissário disciplinar da quarta divisão puniu o Pro Patria com a perda do mando de uma partida, mas deixou para seu colega da Série A, a primeira divisão italiana, qualquer decisão sobre o Milan.

"Nos atuais regulamentos do futebol, nenhuma regra permite que um time pare um jogo e abandone o campo sem a concordância do árbitro ou dos órgãos de segurança pública", disse a nota da Série A. "No entanto, valores essenciais do esporte e da civilidade excluem a ação disciplinar, num gesto de solidariedade à vítima de insultos vulgares, apenas por causa da cor da sua pele."

O próprio fato de a Série A ter cogitado punir o Milan já pode causar espanto para alguns. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que Boateng havia sido "corajoso", mas que abandonar o jogo não poderá ser uma solução de longo prazo.