Milan vira e encosta na Juventus O Milan venceu o Lazio por 2 a 1 na tarde deste domingo, em casa, e encostou de vez na Juventus na briga pelo título italiano da temporada. Mas não foi fácil. A equipe de Dida, Cafu e Kaká passou maus bocados. Começou perdendo; demorou para reagir e só conseguiu a virada com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o Milan chega aos 48 pontos ganhos, e fica a apenas dois da líder Juve, ao final da 23ª rodada. O Milan entrou em campo motivado pela derrota da Juve na sexta-feira (1 a 0 para o Palermo) e pretendia decidir logo a partida. Mas o Lázio deu trabalho. Depois de um início irregular, a equipe romana equilibrou a partida. No segundo tempo, com mais coragem, foi ao ataque e chegou ao seu gol através de pênalti cobrado por Massimo Oddo aos 11 minutos. Sem outra opção, o Milan partiu para o ataque e chegou ao empate aos 27 numa cobrança de falta do ucraniano Andrei Schevchenko. O gol da vitória veio já nos descontos, aos 48 minutos. Kaká chutou forte; rasteiro e a bola bateu na trave. Na rebatida, o argentino Hernan Crespo marcou. A Udinese - terceira colocada na classificação geral - venceu o Brescia por 1 a 0 e a Inter de Milão arrancou um empate diante do Parma. A Inter estava perdendo o jogo por 2 a 0, mas reagiu e evitou a derrota. Mesmo assim, caiu para quarta posição. A rodada deste domingo teve ainda o empate do Roma contra o Bolonha ( 1 a 1) e a vitória do Cagliari por 3 a 1 sobre o Lecce. O Atalanta bateu o Livorno por 1 a 0, o Chievo Verona venceu Mesina por 1 a 0 e o Reggina empatou por 3 a 3 com o Siena.