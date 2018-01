Milan volta a eliminar o Bayern e garante vaga nas semifinais Com uma grande atuação do meia holandês Clarence Seedorf, o Milan garantiu nesta quarta-feira a classificação às semifinais da Liga dos Campeões da Europa ao superar o Bayern de Munique por 2 a 0, no Estádio Allianz Arena, em Munique. No primeiro confronto, os dois clubes haviam empatado por 2 a 2, na Itália. Esta é a segunda vez consecutiva que o Milan elimina os germânicos na principal competição de clubes do continente. Na temporada passada do campeonato, os italianos passaram pelos rivais nas oitavas-de-final. Porém, o time milanês acabou sucumbindo no torneio diante do Barcelona na penúltima rodada - os espanhóis ficaram com o título. Em busca do sétimo título da Liga - foi campeão em 1963, 1969, 1989, 1990, 1994 e 2003 -, o Milan disputará uma vaga na grande decisão contra o Manchester United, que massacrou a Roma por 7 a 1 na última terça-feira. O primeiro confronto entre italianos e britânicos nas semifinais será disputado no Estádio Old Trafford, na Inglaterra, no dia 24. A partida de volta, no San Siro, acontecerá no dia 2 de maio. Precisando vencer para garantir a vaga, o Milan, que mandou a campo os brasileiros Dida, Kaká, Cafu e Ricardo Oliveira, saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo. Após passe de Kaká, Seedorf dominou a bola na entrada da área, livrou-se do marcador e chutou cruzado no canto direito do goleiro Oliver Kahn. O jogador holandês voltou a brilhar quatro minutos depois, quando deu um passe de calcanhar para o atacante Filippo Inzaghi, que ficou livre de marcação. O camisa 9 bateu, da entrada da grande área, no alto, para ampliar a vantagem dos visitantes e garantir a classificação. Este foi o 40.º gol do jogador em jogos pela Liga. A outra semifinal da Liga também terá outros dois representantes ingleses: Chelsea e Liverpool, que eliminaram o espanhol Valencia e o holandês PSV, respectivamente. "A classificação de três equipes inglesas demonstra a força do futebol do país. O Manchester é um conjunto forte, mas estamos felizes em poder jogar contra eles. Conseguimos controlar muito bem o confronto diante do Bayern de Munique", disse o técnico do Milan, Carlo Ancelotti.