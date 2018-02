Milan x Boca Juniors: vai sair o primeiro tetra mundial

Milan e Boca Juniors disputam, neste domingo, às 8h30, em Yokohama, Japão, a supremacia do futebol. Além do título do Mundial de Clubes, a equipe que vencer o duelo será a primeira a alcançar a quarta conquista, superando outras potências como Real Madrid, Peñarol, Nacional-URU e São Paulo. A partida é encarada como uma revanche para a equipe italiana. Em 2003, após empate por 1 a 1 no tempo normal, os argentinos sagraram-se campeões na disputa de pênaltis. Veja também: Maradona diz que Boca tem de anular Kaká para vencer "Eu me recordo da tristeza que foi após a derrota. Foi um duro golpe, mas agora temos a possibilidade de nos recuperar", disse o meia Kaká, que poderá igualar o feito de Marco Van Basten, também ídolo do time de Milão. Em 1989, então atacante holandês ganhou a Copa dos Campeões, a Supercopa Européia, o Mundial e foi eleito o melhor jogador do mundo. Logo após a decisão, Kaká viaja para Zurique, onde participa do evento que vai indicar o "Bola de Ouro". O brasileiro é o grande favorito para derrotar o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. MILAN Dida; Oddo (Cafu), Nesta, Kaladze e Maldini; Gattusso, Pirlo, Ambrosini e Seedorf; Kaká e Inzaghi. Técnico: Carlo Ancelotti. BOCA JUNIORS Caranta; Ibarra, Maidana, Paletta e Rodríguez; González, Battaglia, Banega e Cardozo; Palacio e Palermo. Técnico: Miguel Angel Russo. Árbitro: Marco Rodríguez (México). Estádio: Yokohama Stadium, no Japão. Horário: 8h30 (de Brasília) Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo, SporTV e ESPN Brasil Se o Milan não consegue esconder o sentimento de vingança, o Boca Juniors vem para a disputa com o moral de quem vai disputar a quarta decisão nos últimos sete anos. Venceu duas vezes (Real Madrid - 2001 e Milan-2003) e perdeu uma (Bayern de Munique-2000). O técnico Carlo Ancelotti não se incomoda com o mau retrospecto do lendário zagueiro Paolo Maldini e já garantiu sua escalação no lugar de Jankulovski. Maldini, de 39 anos, esteve na equipe que perdeu as decisões para o São Paulo (1993), Velez Sarsfield (1994) e Boca (2003). Já Cafu, aos 37, pode se tornar o primeiro jogador a ganhar mundiais por times de diferentes continentes. O lateral integrou o São Paulo, que bateu o Milan.