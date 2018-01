Milan x Roma é o clássico na Copa da Itália Sem a presença do volante brasileiro Emerson, que sofreu luxação no ombro durante o último jogo do Campeonato Italiano, a Roma enfrenta o Milan, do também brasileiro Kaká, pela rodada de ida das quartas-de-final Copa da Itália. O dia também terá outro confronto entre duas grandes equipes italianas, Lazio e Parma. Emerson será substituído por Montella, mas não será a única substituição promovida pelo técnico Fabio Capello, que buscará uma revanche após ver quebrada na semana passada pelo mesmo Milan a série de 15 jogos invictos no Campeonato Italiano. Na ocasião, Pavel Nedved foi o autor do gol da equipe milanesa. Lazio e Parma também jogam por uma vaga nas semifinais. Quinta-feira será dia de Perugia e Juventus. Na rodada desta terça-feira, a Internazionale empatou com a Udinese por 0 a 0.