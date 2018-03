Milão prepara a festa para Rivaldo "Grande golpe do Milan. Rivaldo se junta aos diabos", já publicava neste sábado o jornal italiano Corriere dello Sport, antes mesmo de assinado o contrato, usando uma gíria do futebol italiano para se referir ao clube milanês. É nesse clima de festa que os torcedores do Milan esperam o mais novo contratado do clube: o brasileiro Rivaldo. Rivaldo, que tem 30 anos de idade, terá salário equivalente ao das maiores estrelas do Milan, como Paolo Maldini, o ucraniano Shevchenko, o português Rui Costa, o italiano Inzaghi e o holandês Seedorf. Apesar disso, o montante é inferior ao solicitado pelo brasileiro, que pedia US$ 6 milhões anuais, o mesmo que faturava no Barcelona. O gerente do Milan, Ariedo Braida, foi o responsável pela negociação em São Paulo. Segundo o Corriere dello Sport, o premiê italiano e presidente do clube, Silvio Berlusconi, estaria preparando uma grande cerimônia em Millanello para receber o jogador. Na página oficial do Milan na internet, depois que Rivaldo assinou contrato em São Paulo, já havia uma mensagem de outro brasileiro do time, o lateral Serginho, para o novo companheiro: "Bem-vindo ao Milan."