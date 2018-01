Milene acerta com o Atlético Madrid A exemplo do marido Ronaldo, Milene Domingues não tem problemas para encontrar emprego no futebol. Depois de receber proposta de seis clubes espanhóis, tão logo desembarcou em Madri, a ?Ronaldinha?, como está sendo chamada na cidade madrilena, acertou nesta quinta-feira a sua transferência para o Atlético Féminas (time feminino do Atlético de Madrid). E por um valor recorde no país. A rainha das embaixadinhas vai receber US$ 310 mil por ano. O valor da transação é 10 vezes maior do que a mais cara transferência do futebol feminino espanhol até então. A ex-modelo e recordista de embaixadinhas (55.197 em nove horas) está sendo considerada a melhor jogadora de futebol feminino europeu e vai defender a equipe rival do atual time de seu marido. Ronaldo comemorou o acerto e não perdeu a oportunidade de comentar com bom humor. ?Ela joga como o Zidane?.