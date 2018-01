Milene acerta com Rayo Vallecano Milene Domingues foi apresentada nesta quinta-feira como o mais novo reforço da equipe feminina do Rayo Vallecano, da Espanha. A mulher de Ronaldo foi recebida por torcedores e dirigentes do clube madrileno e chegou a bater bola e fazer algumas embaixadinhas no gramado do estádio Teresa Rivero. Apesar de ter sido contratada, Milene não poderá defender o clube no campeonato espanhol. A legislação esportiva do país proíbe a participação de jogadoras estrangeiras na competição e, por conta disso, a brasileira deverá disputar apenas partidas amistosas. Além disso, o clube estará autorizado a usar a imagem dela em projetos de marketing e publicidade. Com certo aborrecimento, Milene disse aos jornalistas que prefere não ser chamada de ?Ronaldinha?, apelido que ganhou no período em que o marido esteve no futebol italiano. "Eu sou Milene, a esposa de Ronaldo, que também é uma profissional", disse ela. "Não sou Ronaldinha. Assim eram chamadas as outras mulheres que estiveram com Ronaldo no início da carreira dele. Eu não entendo porque me chamam desta forma?, disse ela, com ar contrariado. ?Por um acaso vocês chamam a mulher de Zidane de Zidana?, desafiou. A jogadora explicou que deu preferência ao Rayo Vallecano (disse que tinha outras propostas) por três razões básicas. ?Primeiro, porque o clube tem uma mulher na presidência e depois, pela forma como cuida da equipe feminina. Além disso fui muito bem tratada por aqui?, justificou.