Milene causa polêmica na Espanha O jogador espanhol David Aganzo não quer ser o pivô da separação de Ronaldo e Milene Domingues. O atacante que atua no time Levante, da segunda divisão espanhola, ficou assustadíssimo com a repercussão das fotos na saída do jantar dos dois em Madri, no domingo. "Estou apenas emprestado ao Levante. Respeito o Ronaldo, que é meu companheiro de Real Madrid. Fui jantar com Milene porque ela é minha amiga. Não tenho de fazer nada escondido. Mas não quero entrar em confusão. Os dois ainda não estão divorciados. Sei que a repercussão no Brasil foi muito grande e, por isso, repito: somos apenas bons amigos", disse Aganzo. O jogador espanhol falou à Agência Estado por intermédio do repórter de rádio David Alonso, da Cadena Ser de Madrid. Ele telefonou a Aganzo, que explicou em detalhes seu relacionamento com Milene. "Eu a conheci há um mês. Foi em um GP de Moto. Ela chegou com o Seedorf, do Milan, que tem uma equipe de motos. Conversamos e trocamos telefones. Estou jogando em Valencia. Não fico em Madri, onde ela mora. Aproveitei este fim de semana que estava livre para vir até Madri. Visitei minha família e decidi telefonar, convidando a Milene para jantar. Ela aceitou e pronto", resumiu o jogador espanhol. Milene e Ronaldo não negam a crise no casamento. Os dois levam vidas separadas em Madri, cada um com a sua rotina. Apesar dos vários indícios, ninguém assume a separação definitiva. Os dois sempre deixam claro que querem preservar o filho Ronald.