Milene deverá receber alta nesta 3ª A mulher do atacante Ronaldo, Milene Domingues, foi submetida nesta segunda-feira à noite a uma curetagem e a previsão é de fique internada no Hospital Barra D?or até a manhã de amanhã, segundo informou o diretor geral do hospital, Benny Weskler. Milene, que estava grávida de um mês e três semanas, teve um aborto espontâneo no domingo passado, mas o feto já estava morto há uma semana. Segundo o assessor de imprensa de Ronaldinho, Rodrigo Paiva, a idéia inicial era de que ela não fizesse a curetagem e pudesse explir naturalmente o feto, uma vez que foi afastado pelos médicos qualquer risco de vida após a realização dos exames no domingo. Apesar da não necessidade da curetagem, Milene preferiu ser submetida ao procedimento médico, realizado por sua obstetra, Maria Alice Bustamante. O atacante do Internazionale, de Milão, chegou junto com Milene ao hospital e só deverá ir embora amanhã.