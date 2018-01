Milene é internada e fará curetagem A mulher do atacante Ronaldinho, Milene Domingues, foi internada nesta segunda-feira e deve entrar ainda hoje na sala de cirurgia do Hospital Barra D?or para realizar uma curetagem. A informação é do diretor geral do hospital, Benny Wesler. Milene, que estava grávida de um mês e três semanas, teve um aborto espontâneo ontem. Segundo o assessor de imprensa de Ronaldinho, Rodrigo Paiva, a idéia inicial era de que ela não fizesse a curetagem, uma vez que foi afastado pelos médicos qualquer risco de vida quando realizou exames ontem. Apesar da não necessidade da curetagem, Milene preferiu ser submetida ao procedimento médico. A obstetra de Milene, Maria Alice Bustamante, que não estava no Rio ontem, retornou à cidade e vai realizar a curetagem. Um boletim médico deverá ser divulgado por volta das 20h30 de hoje, segundo o diretor do Barra D?or. Ronaldinho desistiu de ir até o Sambódromo para acompanhar os desfiles das escolas de samba, como havia planejado. O atacante disse que preferiu ficar com a mulher no hospital.