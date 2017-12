Milene e Ronaldo juntos na Granja Comary Milene Domingues desembarca nesta segunda-feira em Teresópolis. Na terça, será a vez de Ronaldo. Não se trata de uma temporada de férias do casal ou ex-casal - eles não confirmam a separação - na região serrana do Rio. Milene, garota das embaixadinhas, aparece na cidade para apresentar-se ao técnico da seleção brasileira de futebol feminino. E Ronaldo vai emprestar seus serviços ao time pentacampeão do mundo, agora sob o comando do treinador Carlos Alberto Parreira. "Teresópolis nunca mais será a mesma. O que vai aparecer de jornalistas, paparazzi, gente de sites de fofocas, programas das tardes da televisão... não será nada fácil", brinca Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da seleção e também de Ronaldo, prevendo a corrida da imprensa atrás de notícias do encontro de um dos casais mais famosos do futebol. Milene foi convocada pelo técnico Paulo Dutra para os treinos de preparação da seleção brasileira que disputará o Mundial Feminino, em setembro, nos Estados Unidos. A esposa de Ronaldo joga futebol profissional no time feminino do Rayo Vallecano, da Espanha. "Faz tempo que estamos observando a Milene. Ela tem potencial", diz o técnico Dutra. A seleção feminina está concentrada na Granja Comary e deve trocar os aposentos por um hotel. Os jogadores do seleção masculina se apresentarão na terça à noite à comissão técnica de Carlos Alberto Parreira. Antes disso, Ronaldo concederá uma entrevista coletiva, nesta segunda, em um hotel em São Paulo, para anunciar contrato com o Carrefour.