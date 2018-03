Milene está fora da seleção feminina Sem a ex-mulher do artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, a meia Milene Domingues, do Rayo Vallecano, o técnico da seleção brasileira feminina de futebol, René Simões, convocou nesta quarta-feira 23 jogadoras para a terceira fase de preparação aos Jogos Olímpicos de Atenas, entre os dias 3 e 25 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. De acordo com o treinador, sua principal preocupação no momento é a de dar condicionamento físico às atletas. "Depois desta excursão aos Estados Unidos minha cabeça mudou um pouco. Achava que o importante era jogar muito, mas as jogadoras que deveriam ter sido o nosso diferencial, aquelas que atuam fora do Brasil, não corresponderam fisicamente. E é esse trabalho físico que farei nesta etapa", disse Simões, se referindo à excursão realizada aos EUA, quando em amistoso contra a seleção local, dia 24, a seleção foi derrotada por 5 a 1. Em outras três partidas, as brasileiras venceram equipes universitárias. "As americanas fizeram dois gols no final resultado do cansaço de nossas jogadoras. Além disso, nunca vi uma equipe tão forte quanto a delas." Para poder aprimorar a forma das atletas e realizar um trabalho de condicionamento físico, Simões optou por convocar 23 jogadoras e "enxugar" o grupo, que vinha sendo de 30 mulheres. Sobre Milene, o treinador disse que seu nome poderá aparecer em outras ocasiões. "Foi uma opção minha não convocar a Milene nesse momento, porque quero observar outras jogadoras. Ela e outras atletas, que não foram relacionadas, poderão voltar", frisou Simões. "Volto a dizer que só vai para a Olimpíada quem realmente tiver condições físicas e técnicas." E, por não querer "forçar" as jogadoras, Simões contou que até o dia 21 de maio, a seleção não voltará a atuar. Uma excursão prevista para Orlando, nos Estados Unidos, foi cancelada. O treinador festejou a não realização dos amistosos previstos para este período. Confira a lista: Goleiras: Maravilha (Grêmio) e Andréia (Puebla-ESP). Laterais: Tatiana (sem clube), Janaína (sem clube), Michelle (Palmeiras) e Rosana (Internacional). Zagueiras: Monica (Ferroviária de Araraquara), Renata Diniz (Santos), Aline (sem clube), Tania (Rayo Vallecano-ESP) e Juliana Cabral (Umea IK-Suécia). Meias: Formiga (Santa Isabel), Elaine (São Francisco), Maycon (Grêmio), Daniela (Umeak-UK-Suécia), Giselle (Palmeiras de Osasco) e Renata Costa (Santos). Atacantes: Kátia Cilene (sem clube), Kelly (sem clube), Pretinha (sem clube), Cristiane (Alameda Glória-SP), Grazielle (Botucatu-SP) e Juliana (sem clube).